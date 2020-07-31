Белый дом осудил перенос выборов в Гонконге

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.

«США осуждают решение властей Гонконга отложить на год выборы в законодательное собрание и снять с них оппозиционных кандидатов. Это решение подрывает демократические принципы», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила, что выборы в заксобрание города из-за обстановки с COVID-19 перенесены на год. Это решение поддержали в Пекине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.