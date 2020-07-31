В ФРГ отреагировали на перенос выборов в Гонконге

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В МИД Германии сообщили о принятых немецкой стороной мерах в связи с принятием в Гонконге закона о нацбезопасности и отсрочкой выборов в законодательное собрание данного китайского района.
В ФРГ отреагировали на перенос выборов в Гонконге
  • Reuters

Как указали в ведомстве, в связи с данными шагами китайской стороны Германия решила приостановить действие соглашения о взаимной выдаче преступников с Гонконгом.

«С учётом текущих событий мы решили приостановить действие соглашения о выдаче с Гонконгом», — указал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.

Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.

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