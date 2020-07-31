В ФРГ отреагировали на перенос выборов в Гонконге
- Reuters
Как указали в ведомстве, в связи с данными шагами китайской стороны Германия решила приостановить действие соглашения о взаимной выдаче преступников с Гонконгом.
«С учётом текущих событий мы решили приостановить действие соглашения о выдаче с Гонконгом», — указал глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.
Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.