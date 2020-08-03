В Париже началась реставрация органа Нотр-Дама

Специалисты приступили к реставрации большого органа Собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре в апреле 2019 года. Об этом сообщил главный органист Нотр-Дама Оливье Латри.

«Это просто чудо, что орган уцелел при пожаре, но он полон пыли. Поэтому сначала инструмент будет подвергнут тщательной очистке, а затем уже восстановлен», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Ожидается, что процесс восстановления завершится к апрелю 2024 года.

Орган был «голосом» собора с 1733 года. Он состоит из примерно 8 тыс. труб, разделённых на 115 регистров.

Крупный пожар в парижском Нотр-Даме произошёл 15 апреля 2019 года, он продолжался более 12 часов.

Французская сторона пригласила российских экспертов участвовать в восстановительных работах.

В конце мая 2020 года власти открыли для посещения площадь перед собором.