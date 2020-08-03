В Париже началась реставрация органа Нотр-Дама

Короткая ссылка
Специалисты приступили к реставрации большого органа Собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре в апреле 2019 года. Об этом сообщил главный органист Нотр-Дама Оливье Латри.
В Париже началась реставрация органа Нотр-Дама
  • Reuters

«Это просто чудо, что орган уцелел при пожаре, но он полон пыли. Поэтому сначала инструмент будет подвергнут тщательной очистке, а затем уже восстановлен», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Ожидается, что процесс восстановления завершится к апрелю 2024 года.

Орган был «голосом» собора с 1733 года. Он состоит из примерно 8 тыс. труб, разделённых на 115 регистров.

Крупный пожар в парижском Нотр-Даме произошёл 15 апреля 2019 года, он продолжался более 12 часов.  

Французская сторона пригласила российских экспертов участвовать в восстановительных работах.

В конце мая 2020 года власти открыли для посещения площадь перед собором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить