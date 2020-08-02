Отельер рассказал о ценах на отдых в Турции

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Цены на отдых в Турции не будут повышаться и останутся на уровне 2019 года. Об этом сообщил глава турецкой федерации отельеров Сурури Чорабатыр.
Отельер рассказал о ценах на отдых в Турции
  • Reuters

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключённых в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — приводит РИА Новости его слова.

Отельер отметил, что некоторые гостиницы идут на снижение цен ради привлечения клиентов.

«Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе», — отметил эксперт.

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