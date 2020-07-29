В АТОР рассказали о ситуации с ценами на отдых в Турции

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала о ситуации с ценами на отдых в Турции.
В АТОР рассказали о ситуации с ценами на отдых в Турции
  • РИА Новости

Ломидзе сообщила, что среди туристических направлений, с которыми возобновлено авиасообщение, в настоящее время «абсолютным лидером является Турция».

«Мы уже видим активизацию наших туристов», — цитирует РИА Новости Ломидзе.

Она отметила, что такая активность «началась с момента объявления о том, что международное авиасообщение откроется».

По её словам, в настоящий момент «в бюджетном сегменте они сопоставимы с прошлым годом либо чуть выше, в среднем и дорогом сегментах они выше, чем в прошлом году».

«У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%», — заявила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил в беседе с Newinform ситуацию в Турции.

Как сообщалось, турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует совершить первые после возобновления авиасообщения с Россией рейсы 1 августа.

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.

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