Turkish Airlines собирается летать в Россию с 1 августа

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Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует совершить первые после возобновления авиасообщения с Россией рейсы 1 августа.
Turkish Airlines собирается летать в Россию с 1 августа
  • Reuters

«Первого августа у нас запланированы рейсы Стамбул — Москва, Москва — Стамбул и Анталья — Москва», — приводит РИА Новости слова представителя компании.

Также Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул с 2 августа, а в Анталью — с 10 августа.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа готова открыть авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

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