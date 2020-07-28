Turkish Airlines собирается летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует совершить первые после возобновления авиасообщения с Россией рейсы 1 августа.

«Первого августа у нас запланированы рейсы Стамбул — Москва, Москва — Стамбул и Анталья — Москва», — приводит РИА Новости слова представителя компании.

Также Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул с 2 августа, а в Анталью — с 10 августа.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа готова открыть авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.