Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение
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Как сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств, речь идёт о Мальдивах и ОАЭ.
По данным источника ТАСС, близкого к авиационным властям России, Россия может открыть полёты в Южную Корею и на Мальдивы.
В свою очередь, источник Интерфакса отметил, что на втором этапе снятия ограничений обсуждается возможность открытия полётов в Венгрию.
Россия с 1 августа готова открыть авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.