Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение

Россия изучает возможность возобновления авиасообщения ещё с несколькими странами на втором этапе снятия ограничений на полёты с иностранными государствами.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств, речь идёт о Мальдивах и ОАЭ.

По данным источника ТАСС, близкого к авиационным властям России, Россия может открыть полёты в Южную Корею и на Мальдивы.

В свою очередь, источник Интерфакса отметил, что на втором этапе снятия ограничений обсуждается возможность открытия полётов в Венгрию.

Россия с 1 августа готова открыть авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.