Опрос показал, сколько россиян готовы полететь в августе в Турцию

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами и планируют ли они провести в них отпуск. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

С энтузиазмом восприняли новость об открытии границ 24% опрошенных. Половина респондентов отнеслись к возобновлению авиасообщения равнодушно, а 26% ответили, что открытие границ их не радует.

В Турцию точно готовы полететь в августе 7,4% респондентов. Около 7% ещё не определились, а почти 80% не собираются на отдых в эту страну.

При этом количество бронирований в Турцию за неделю 24—29 июля возросло почти в десять раз по сравнению с неделей ранее, отметили в OneTwoTrip.

В Великобританию готовы купить билеты 6% опрошенных, 5% ещё сомневаются, а 14,5% отметили, что если и полетят, то точно не летом.

Однозначно не планируют поездку в Великобританию 74% опрошенных. При этом, по данным аналитиков, 24—29 июля в эту страну было забронировано в полтора раза больше билетов, чем неделей ранее.

Что касается возможного путешествия в Танзанию, то 17% опрошенных посчитали эту идею слишком экзотичной. При этом 11,5% всё же готовы попробовать такой отдых. Некоторые опрошенные даже признались, что давно хотели побывать на Занзибаре.

Тем не менее большинство (67%) участников опроса в Танзанию не собираются.

«Это подтверждает и статистика бронирований OneTwoTrip: покупки билетов в эту страну носят единичный характер. Возможно, многих отпугивает цена: билет до Танзании и обратно стоит в среднем 56 600 рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о частичном восстановлении международного авиасообщения с 1 августа. Граждане страны смогут отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.