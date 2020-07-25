Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе
- РИА Новости
Для составления рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелёты из всех городов России в августе 2020 года.
Так, выгоднее всего обойдётся авиабилет в Москву — цена будет начинаться от 850 рублей в один конец.
В Астрахань и Волгоград можно улететь за 930 рублей, в Барнаул — за 1070 рублей.
В Новосибирск и Челябинск билет на самолёт будет стоить в среднем от 1100 рублей.
Около 1300 рублей обойдётся перелёт в Пермь, а также в Нижний Новгород, в Тюмень и в Омск.
Среди курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды: билет туда можно купить за 1300 рублей.
В Краснодар в августе билеты будут стоить около 1600 рублей, в Симферополь — 2000 рублей.
Чуть дороже можно будет слетать в Анапу и Геленджик (2200 и 2900 рублей соответственно).
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