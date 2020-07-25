Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города России будет выгоднее всего отправиться на самолёте в августе этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Для составления рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелёты из всех городов России в августе 2020 года.

Так, выгоднее всего обойдётся авиабилет в Москву — цена будет начинаться от 850 рублей в один конец.

В Астрахань и Волгоград можно улететь за 930 рублей, в Барнаул — за 1070 рублей.

В Новосибирск и Челябинск билет на самолёт будет стоить в среднем от 1100 рублей.

Около 1300 рублей обойдётся перелёт в Пермь, а также в Нижний Новгород, в Тюмень и в Омск.

Среди курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды: билет туда можно купить за 1300 рублей.

В Краснодар в августе билеты будут стоить около 1600 рублей, в Симферополь — 2000 рублей.

Чуть дороже можно будет слетать в Анапу и Геленджик (2200 и 2900 рублей соответственно).

Ранее аналитики также рассказали, в каких регионах Турции выгоднее всего отдыхать в этом сезоне.