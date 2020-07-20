В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров

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Александра Рыкова
В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров
  • Pixabay

Так, продажи сланцев и шлёпанцев в июне этого года по сравнению с таким же периодом 2019-го сократились на 32%. Средняя цена на эти товары в июне выросла на 2% и составила 268 рублей.

Парео в этом году покупали в четыре раза меньше, чем прошлым летом, фиксируют аналитики. При этом средняя цена снизилась на 4% и составила 645 рублей.

Популярность купальников снизилась на 58%, несмотря на то что цена упала на 22% по сравнению с прошлым июнем. В среднем купальник в этом июне стоил 920 рублей, добавили в компании «Такском».

Пляжные шляпы стали стоить дороже на 5% (в среднем 551 рубль), но спрос на них сократился на 25%. При этом кепки стали покупать чаще — продажи выросли на 8%, средняя цена составила 458 рублей.

Также заметное падение спроса аналитики фиксируют в сегменте солнцезащитной косметики. В частности, продажи солнцезащитного крема снизились на 33%, а цена выросла на 5% и в этом июне составила 489 рублей.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, основное влияние на падение спроса оказали пандемия коронавируса и связанный с этим срыв туристического сезона.

«Упал объём турпотока. В июне, например, по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом», — пояснил он.

По прогнозу Барзыкина, несмотря на частичное возобновление курортного сезона, спрос на все сопутствующие товары и услуги всё равно останется ниже уровня прошлого года.

Ранее данные компании «Такском» также показали, что в начале лета 2020 года россияне стали меньше покупать квас и мороженое.

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