Россияне стали реже покупать мороженое и квас
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
С 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом кваса и мороженого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились, отмечают аналитики.
Так, продажи кваса упали на 15%. Средняя цена на этот напиток составила 67 рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.
Продажи мороженого упали на 8%. Средняя цена на этот товар в июне составила 66 рублей — рост по сравнению с июнем 2019 года составил 14%.
Всего было проанализировано более 19 млрд кассовых чеков.
Ранее специалисты «Такском» также выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.