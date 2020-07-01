Россияне стали реже покупать мороженое и квас

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Александра Рыкова
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
Россияне стали реже покупать мороженое и квас
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

С 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом кваса и мороженого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились, отмечают аналитики.

Так, продажи кваса упали на 15%. Средняя цена на этот напиток составила 67 рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.

Продажи мороженого упали на 8%. Средняя цена на этот товар в июне составила 66 рублей — рост по сравнению с июнем 2019 года составил 14%.

Всего было проанализировано более 19 млрд кассовых чеков.

Ранее специалисты «Такском» также выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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