В США опубликовали данные о доходах Трампа

Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую выписку о доходах американского президента Дональда Трампа за 2019 год.

Как пишет ТАСС, документ состоит из 78 страниц.

В нём утверждается, что в минувшем году Трамп, в частности, заработал $21,4 млн благодаря курорту Мар-а-Лаго во Флориде.

Прибыль от отеля в Вашингтоне составила $40,5 млн, а курорт Trump National Doral Miami принёс $77,2 млн.

При этом доходы от гольф-клуба в Бедминстере в штате Нью-Джерси составили $17,7 млн.

Агентство отмечает, что, согласно подсчётам The Wall Street Journal, доходы Трампа в 2019 году составили не меньше $446 млн.

В начале июля американский сенатор Том Юдалл заявил о планах обязать президента США раскрыть финансовую информацию о его собственности за рубежом.

В ноябре 2019 года Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов.