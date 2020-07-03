Сенатор намерен обязать Трампа раскрыть данные о собственности

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Американский сенатор Том Юдалл заявил о планах обязать президента США Дональда Трампа раскрыть финансовую информацию о его собственности за рубежом.
Сенатор намерен обязать Трампа раскрыть данные о собственности
  • © REUTERS/Tom Brenner

Как отметил конгрессмен, соответствующую поправку в закон о национальной обороне уже предложили.

«Мы заявили поправку в закон о национальной обороне, которая требует от президента сообщать финансовую информацию об иностранной собственности, принадлежащей или управляемой организацией Трампа», — написал Юдалл в Twitter.

Он добавил, что нужно знать, принимает ли президент внешнеполитические решения, основываясь на собственных финансовых интересах.

В ноябре 2019 года Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов.

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