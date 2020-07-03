Сенатор намерен обязать Трампа раскрыть данные о собственности

Американский сенатор Том Юдалл заявил о планах обязать президента США Дональда Трампа раскрыть финансовую информацию о его собственности за рубежом.

Как отметил конгрессмен, соответствующую поправку в закон о национальной обороне уже предложили.

«Мы заявили поправку в закон о национальной обороне, которая требует от президента сообщать финансовую информацию об иностранной собственности, принадлежащей или управляемой организацией Трампа», — написал Юдалл в Twitter.

Он добавил, что нужно знать, принимает ли президент внешнеполитические решения, основываясь на собственных финансовых интересах.

We filed an amendment to #NDAA to require the president to disclose financial information about foreign properties owned or managed by the Trump Org.



We need to know whether @POTUS is making foreign policy decisions based on the public interest or his own financial interests. pic.twitter.com/rSpapGmHlv — Tom Udall (@SenatorTomUdall) July 2, 2020

В ноябре 2019 года Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов.