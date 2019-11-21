Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до выборов

Американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов.

Глава государства объяснил такое решение «продолжающейся охотой на ведьм», которую против него ведут «нью-йоркские прокуроры-демократы».

Трамп подчеркнул, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о «сговоре Трампа с Россией», изучил все финансы и налоговые документы президента, однако «ничего не нашёл».

«Подобное ещё никогда не случалось с президентами. То, что они делают, — незаконно. Но я чист, и когда я опубликую свою финансовую отчётность (это моё решение) незадолго до выборов, это покажет, что я гораздо богаче, чем люди думали, и это хорошо», — написал американский президент в Twitter.

8 ноября суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.

Иск был подан 14 июня генеральным прокурором штата Нью-Йорк Барбарой Андервуд.

По утверждению прокурора, на протяжении более десяти лет наблюдалось «постоянное незаконное поведение, которое включает в себя обширную противоправную политическую координацию с президентской кампанией Трампа, повторные и умышленные сделки, обслуживающие личные и деловые интересы Трампа, и нарушения основных юридических обязательств для некоммерческих фондов».