Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до выборов

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Американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов.
Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до выборов
  • Reuters

Глава государства объяснил такое решение «продолжающейся охотой на ведьм», которую против него ведут «нью-йоркские прокуроры-демократы».

Трамп подчеркнул, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о «сговоре Трампа с Россией», изучил все финансы и налоговые документы президента, однако «ничего не нашёл».

«Подобное ещё никогда не случалось с президентами. То, что они делают, — незаконно. Но я чист, и когда я опубликую свою финансовую отчётность (это моё решение) незадолго до выборов, это покажет, что я гораздо богаче, чем люди думали, и это хорошо», — написал американский президент в Twitter.

8 ноября суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.

Иск был подан 14 июня генеральным прокурором штата Нью-Йорк Барбарой Андервуд.

По утверждению прокурора, на протяжении более десяти лет наблюдалось «постоянное незаконное поведение, которое включает в себя обширную противоправную политическую координацию с президентской кампанией Трампа, повторные и умышленные сделки, обслуживающие личные и деловые интересы Трампа, и нарушения основных юридических обязательств для некоммерческих фондов».

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