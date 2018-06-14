Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на фонд Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против фонда президента США Дональда Трампа с целью его ликвидации, следует из опубликованного документа.

В заявлении утверждается, что на протяжении более десяти лет наблюдается «постоянное незаконное поведение, которое включает в себя обширную противоправную политическую координацию с президентской кампанией Трампа, повторные и умышленные сделки, обслуживающие личные и деловые интересы Трампа, и нарушения основных юридических обязательств для некоммерческих фондов».

Как отмечается, Андервуд требует закрытия фонда, а также возмещения убытков в размере $2,8 млн и выплаты дополнительных штрафов.

Комментируя в Twitter подачу данного иска, Трамп заявил, что он был инспирирован политическими противниками из числа демократов, и пообещал не оканчивать дело внесудебным соглашением.