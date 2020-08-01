Суд в США отказался останавливать строительство стены на границе

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Верховный суд США отказал в иске двум организациям, которые пытались предотвратить строительство стены на границе с Мексикой.
Суд в США отказался останавливать строительство стены на границе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Суд отказал организациям Sierra Club и Southern Border Communities Coalition. Как уточняется, в 2019 году суд разрешал выделение средств на строительство стены.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что на текущий момент построено около 400 км стены.

В СМИ сообщили, что Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой, что позволит к весне 2022 года завершить примерно 1424 км новой стены.

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