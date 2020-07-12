Трамп оценил ход строительства стены на границе с Мексикой

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что на текущий момент построено около 400 км стены на границе с Мексикой.
Трамп оценил ход строительства стены на границе с Мексикой
  • Reuters

«Мы к настоящему времени построили 240 миль (386 км. — RT) новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль (727 км. — RT)», — написал он в своём Twitter.

В январе сообщалось, что Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой, что позволит к весне 2022 года завершить примерно 1424 км новой стены.

В ходе осмотра пограничной стены между США и Мексикой в сентябре американский лидер назвал строящийся объект «системой безопасности мирового уровня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить