Трамп оценил ход строительства стены на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что на текущий момент построено около 400 км стены на границе с Мексикой.

«Мы к настоящему времени построили 240 миль (386 км. — RT) новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль (727 км. — RT)», — написал он в своём Twitter.

В январе сообщалось, что Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой, что позволит к весне 2022 года завершить примерно 1424 км новой стены.

В ходе осмотра пограничной стены между США и Мексикой в сентябре американский лидер назвал строящийся объект «системой безопасности мирового уровня».