В Госдуме оценили заявление британского министра об «угрозе» России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление государственного министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что ведомство продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».

«Не надо удивляться таким заявлениям, не надо забывать фундаментальных вещей, того, что Великобритания является активным членом НАТО. И несмотря на то что НАТО сегодня переживает как альянс не лучшие времена, ни Великобритания, ни другие европейские страны не готовы рвать с этой организацией. При этом в европейском театре политики именно Великобритания всегда наиболее энергично проводила интересы США», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также отметил, что не стоит «питать иллюзий» по поводу любой из стран, являющихся членами НАТО.

«Блок никогда не отличался миролюбивостью, настойчиво формирует частокол натовских баз вокруг наших границ... Нам никаких иллюзий питать по поводу любой из стран, являющихся членами НАТО, не приходится», — заключил Новиков.

Ранее Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».

Подробнее — в материале RT.