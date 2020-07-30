Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 2 553 265

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 70 074 и достигло 2 553 265.
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 2 553 265
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики.

Общее число летальных исходов в Бразилии составило 90 134.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 787 419 пациентов с коронавирусом.

Ранее группа бразильских медиков обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с иском против президента Бразилии Жаира Болсонару. Они обвиняют главу страны в геноциде из-за его действий во время пандемии коронавируса.

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