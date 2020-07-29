Трамп: Германия слишком долго выделяла мало средств на оборону

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, по его мнению, Германия на протяжении долгих лет недостаточно тратила на оборону.
Трамп: Германия слишком долго выделяла мало средств на оборону
  • Reuters

«Германия нарушила правила. Они не платили взносы, они не платили их взносы в НАТО. Им ещё далеко (до 2%). Они годами были далеко (от 2%), и у них и сейчас нет и намерения платить эти деньги. И поэтому Соединённые Штаты лишают их привилегий», — приводит Интерфакс слова Трампа.

Он отметил, что США приняли решение сократить контингент в Германии, так как, по его словам, Вашингтон тратит на ФРГ «много денег».

Ранее стало известно, что штаб сил США в Европе планируют перенести из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс. Также США планируют перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить