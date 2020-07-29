Трамп: Германия слишком долго выделяла мало средств на оборону

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, по его мнению, Германия на протяжении долгих лет недостаточно тратила на оборону.

«Германия нарушила правила. Они не платили взносы, они не платили их взносы в НАТО. Им ещё далеко (до 2%). Они годами были далеко (от 2%), и у них и сейчас нет и намерения платить эти деньги. И поэтому Соединённые Штаты лишают их привилегий», — приводит Интерфакс слова Трампа.

Он отметил, что США приняли решение сократить контингент в Германии, так как, по его словам, Вашингтон тратит на ФРГ «много денег».

Ранее стало известно, что штаб сил США в Европе планируют перенести из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс. Также США планируют перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии.