В Сербии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

Минздрав Сербии сообщил, что в стране за прошедшие сутки зафиксировали 372 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кризисный штаб при правительстве страны.

«За прошедшие 24 часа протестированы 9653 человека, выявлены 372 больных COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии достигло 24 892. Скончались семь пациентов, всего умерли 558 больных», — рассказали члены штаба.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.