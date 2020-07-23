Вучич пообещал продлить освобождение бизнеса от налогов ещё на месяц

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Государство выплатит предпринимателям и сотрудникам микро-, малых и средних предприятий 60% минимальной оплаты за июль и август, мы отложим уплату налогов и взносов ещё на месяц и запустим новый проект «Моя первая зарплата», — указал он.

Вместе с этим на сайте Вучича указывается, что глава Сербии отметил, что отсрочка налоговых платежей как минимум на месяц обойдётся государству примерно в €300 млн.

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