Вучич пообещал продлить освобождение бизнеса от налогов ещё на месяц

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов.
Вучич пообещал продлить освобождение бизнеса от налогов ещё на месяц
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Государство выплатит предпринимателям и сотрудникам микро-, малых и средних предприятий 60% минимальной оплаты за июль и август, мы отложим уплату налогов и взносов ещё на месяц и запустим новый проект «Моя первая зарплата», — указал он.

Вместе с этим на сайте Вучича указывается, что глава Сербии отметил, что отсрочка налоговых платежей как минимум на месяц обойдётся государству примерно в €300 млн. 

Ранее помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин оценил готовность страны к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с экономической точки зрения.

В июне независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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