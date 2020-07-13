В СБ оценили готовность России к коронавирусу с точки зрения экономики

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Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин оценил готовность страны к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с экономической точки зрения.
В СБ оценили готовность России к коронавирусу с точки зрения экономики
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия «была лучше подготовлена к возникшему шоку по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым».

«Низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты», — цитирует РИА Новости Абелина.

Он также заявил, что «оперативно заключённое в рамках ОПЕК++ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть».

«Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны», — сообщил он.

Абелин добавил, что «всё это позволило оказать необходимую поддержку наиболее пострадавших секторов экономики, в первую очередь системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также доходов населения, включая финансовую помощь семьям, имеющим детей».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса есть позитивная динамика.

При этом президент отметил важность продолжения усилий по преодолению ущерба, причинённого экономике и социальной сфере.

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