В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение новых экономических мер в отношении Украины.
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещённый в базе системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Речь идёт о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний. Изменения предполагают установление запрета на приём платёжным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включён в санкционный список.

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.

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