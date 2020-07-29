В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение новых экономических мер в отношении Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещённый в базе системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Речь идёт о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний. Изменения предполагают установление запрета на приём платёжным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включён в санкционный список.

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.