В России предложили расширить применение санкций
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Об этом сообщило РИА Новости.
Документ в случае его принятия обяжет кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторов связи, организаторов азартных игр и операторов лотерей блокировать операции с деньгами либо иным имуществом лиц, находящихся под санкциями.
При этом предлагается разрешить Банку России отзывать лицензии у поднадзорных организаций в случае неоднократного совершения нарушений с их стороны в течение года.
Отмечается, что нововведения могут быть распространены на ограничения, введённые против Украины в 2018 году.
В мае Украина продлила санкции против российских телеканалов.