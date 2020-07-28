В ходе беспорядков в Портленде задержали более 70 человек
- Reuters
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Нынешнее число задержаний и предъявленных обвинений... Портленд — 74 задержания, 60 лицам предъявлены обвинения», — говорится в заявлении.
Current # of federal arrests and charged cases related to violent opportunists & civil unrest ⬇️— Kerri Kupec DOJ (@KerriKupecDOJ) July 27, 2020
Portland —
⏹ 74 arrests
⏹ 60 defendants charged
Total Nationally —
⏹ 236 arrests
⏹ 238 defendants charged
Также Кьюпек добавила, что по всей стране после акций протестов обвинения предъявили не менее чем 238 задержанным.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.