В ходе беспорядков в Портленде задержали более 70 человек

Представитель Министерства юстиции США Керри Кьюпек заявила о задержании более 70 человек во время беспорядков в Портленде.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Нынешнее число задержаний и предъявленных обвинений... Портленд — 74 задержания, 60 лицам предъявлены обвинения», — говорится в заявлении.

Current # of federal arrests and charged cases related to violent opportunists & civil unrest ⬇️



Portland —



⏹ 74 arrests

⏹ 60 defendants charged



Total Nationally —



⏹ 236 arrests

⏹ 238 defendants charged — Kerri Kupec DOJ (@KerriKupecDOJ) July 27, 2020

Также Кьюпек добавила, что по всей стране после акций протестов обвинения предъявили не менее чем 238 задержанным.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.