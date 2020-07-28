В ходе беспорядков в Портленде задержали более 70 человек

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Представитель Министерства юстиции США Керри Кьюпек заявила о задержании более 70 человек во время беспорядков в Портленде.
В ходе беспорядков в Портленде задержали более 70 человек
  • Reuters

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Нынешнее число задержаний и предъявленных обвинений... Портленд — 74 задержания, 60 лицам предъявлены обвинения», — говорится в заявлении.

Также Кьюпек добавила, что по всей стране после акций протестов обвинения предъявили не менее чем 238 задержанным.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.

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