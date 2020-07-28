Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что Израиль посягнул на суверенитет ливанского государства.

Об этом сообщает Al Mayadeen.

По его словам, израильская сторона также нарушила резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которой устанавливался режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта летом 2006 года.

Также Диаб призывал в ближайшие дни проявить бдительность, принимая во внимание возможность ухудшения ситуации на границе страны.

Ранее израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном. Позднее СМИ сообщили об обстреле ливанского поселения армией Израиля.