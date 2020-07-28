Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны

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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что Израиль посягнул на суверенитет ливанского государства.
Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны
  • Reuters

Об этом сообщает Al Mayadeen.

По его словам, израильская сторона также нарушила резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которой устанавливался режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта летом 2006 года. 

Также Диаб призывал в ближайшие дни проявить бдительность, принимая во внимание возможность ухудшения ситуации на границе страны.

Ранее израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном. Позднее СМИ сообщили об обстреле ливанского поселения армией Израиля.

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