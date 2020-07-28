Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны
- Reuters
Об этом сообщает Al Mayadeen.
По его словам, израильская сторона также нарушила резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которой устанавливался режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта летом 2006 года.
Также Диаб призывал в ближайшие дни проявить бдительность, принимая во внимание возможность ухудшения ситуации на границе страны.
Ранее израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном. Позднее СМИ сообщили об обстреле ливанского поселения армией Израиля.