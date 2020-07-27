В Израиле заявили о предотвращении попытки проникновения в страну

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильские военные предотвратили попытку проникновения на свою территорию.

«Инцидент произошёл примерно один час десять минут назад. Это ещё продолжающийся инцидент. Мы смогли успешно предотвратить попытку проникнуть на территорию Израиля в районе горы Дов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Конрикуса, пока неизвестно, есть ли среди попытавшихся проникнуть на израильскую территорию погибшие или пострадавшие.

Также он указал, что нет данных и о жертвах со стороны израильских военных.

Ранее израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном. Позднее СМИ сообщили об обстреле ливанского поселения армией Израиля.