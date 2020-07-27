В Израиле заявили о предотвращении попытки проникновения в страну
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«Инцидент произошёл примерно один час десять минут назад. Это ещё продолжающийся инцидент. Мы смогли успешно предотвратить попытку проникнуть на территорию Израиля в районе горы Дов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Конрикуса, пока неизвестно, есть ли среди попытавшихся проникнуть на израильскую территорию погибшие или пострадавшие.
Также он указал, что нет данных и о жертвах со стороны израильских военных.
Ранее израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном. Позднее СМИ сообщили об обстреле ливанского поселения армией Израиля.