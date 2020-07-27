Израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
«Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в сфере безопасности в районе горы Дов», — указывается в заявлении.
Военные призвали жителей с израильской стороны оставаться дома и добавили, что деятельность на открытой местности, в том числе сельскохозяйственные работы и туризм, запрещена.
Ранее армия Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала цели на юге Сирии.