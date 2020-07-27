Израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном и призвали мирных жителей оставаться дома.

Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

«Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в сфере безопасности в районе горы Дов», — указывается в заявлении.

Военные призвали жителей с израильской стороны оставаться дома и добавили, что деятельность на открытой местности, в том числе сельскохозяйственные работы и туризм, запрещена.

Ранее армия Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала цели на юге Сирии.