Израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном

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Израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном и призвали мирных жителей оставаться дома.
Израильские военные заявили об «инциденте» на границе с Ливаном
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

«Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в сфере безопасности в районе горы Дов», — указывается в заявлении.

Военные призвали жителей с израильской стороны оставаться дома и добавили, что деятельность на открытой местности, в том числе сельскохозяйственные работы и туризм, запрещена.

Ранее армия Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала цели на юге Сирии.

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