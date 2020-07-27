Число случаев коронавируса в Сербии превысило 24 тысячи

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии превысило 24 тыс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что за сутки было выявлено 467 случаев коронавируса и девять летальных исходов из-за COVID-19.

Всего в стране зафиксирован 24 141 случай вируса, 543 пациента скончались.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.