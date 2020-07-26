В Сербии за сутки выявили более 400 случаев коронавируса

Минздрав Сербии сообщил, что в стране за прошедшие сутки зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что общее число случаев COVID-19 возросло до 23 730.

Также в министерстве добавили, что за 24 часа в стране умерли восемь человек с коронавирусом, в результате чего число жертв достигло 534.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.