В Госдуме оценили заявление главы МИД ФРГ о России и G7

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
В Госдуме оценили заявление главы МИД ФРГ о России и G7
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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По словам Морозова, после исключения России данный формат «начал деградировать».

«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие многосторонние форматы, где мы эффективно участвуем», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Маас выступил против возвращения России в G7.

Он подчеркнул, что причиной исключения России стало воссоединение с Крымом, а также ситуация на Украине.

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