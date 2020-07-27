В Госдуме оценили заявление главы МИД ФРГ о России и G7
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По словам Морозова, после исключения России данный формат «начал деградировать».
«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие многосторонние форматы, где мы эффективно участвуем», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Маас выступил против возвращения России в G7.
Он подчеркнул, что причиной исключения России стало воссоединение с Крымом, а также ситуация на Украине.