Кадыров рассказал об отношении чеченцев к санкциям США против него

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в эфире канала «Россия 1», как жители региона относятся к тому, что он попал в санкционный список США.
Кадыров рассказал об отношении чеченцев к санкциям США против него
  • РИА Новости

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке»... Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава Чечни призвал американские власти продолжать придумывать «каждый день тысячи санкций» против него.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что Госдеп внёс Кадырова в чёрный список. Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся из-за его «причастности к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике». Под санкции также подпали жена и дочери чеченского лидера. Кадыров заявил, что «принимает бой».

Российский МИД пообещал найти способ ответить на санкции.

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