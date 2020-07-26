Кадыров рассказал об отношении чеченцев к санкциям США против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в эфире канала «Россия 1», как жители региона относятся к тому, что он попал в санкционный список США.

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке»... Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава Чечни призвал американские власти продолжать придумывать «каждый день тысячи санкций» против него.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что Госдеп внёс Кадырова в чёрный список. Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся из-за его «причастности к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике». Под санкции также подпали жена и дочери чеченского лидера. Кадыров заявил, что «принимает бой».

Российский МИД пообещал найти способ ответить на санкции.