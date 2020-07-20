Помпео: США вводят санкции против Кадырова

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп внёс главу Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит ТАСС распоряжение Госдепа.

Отмечается, что «санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.