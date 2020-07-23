Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес Кадырова надуманными

Обвинения Госдепартамента США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова надуманные, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что тему «обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах» ряд американских политических деятелей держат на плаву и это очередной тому пример.

«Хотелось бы задать вполне закономерный вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Даже комментировать не собираюсь эти надуманные обвинения, но при чём здесь родственники? Тем более что доказательства и аргументы традиционно отсутствуют», — сказала Захарова.

По её мнению, это «очередная попытка оправдать выделение американскому внешнеполитическому ведомству бюджетных средств на оплату трудов массы специалистов по поиску любой русофобской информации».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что Госдеп внёс Кадырова в чёрный список. Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся из-за его «причастности к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике». Под санкции также подпали жена и дочери чеченского лидера. Кадыров заявил, что «принимает бой».

Российский МИД пообещал найти способ ответить на санкции.