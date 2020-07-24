Эрдоган прибыл в собор Святой Софии в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл к Айя-Софии в Стамбуле, где состоится первый после 1934 года пятничный намаз.

Reuters

Об этом сообщает Habertürk. 10 июля Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В МИД России назвали решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть внутренним делом Турции.