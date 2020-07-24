Эрдоган прибыл в собор Святой Софии в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл к Айя-Софии в Стамбуле, где состоится первый после 1934 года пятничный намаз.
- Reuters
Об этом сообщает Habertürk.
10 июля Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
В МИД России назвали решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть внутренним делом Турции.
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