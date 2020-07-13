В МИД России оценили решение превратить собор Святой Софии в мечеть

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Решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть является внутренним делом Турции, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
В МИД России оценили решение превратить собор Святой Софии в мечеть
  • Reuters

«В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться», — цитирует дипломата РИА Новости.

Вместе с тем он обратил внимание на значение этого объекта с точки зрения мировой культуры и цивилизации.

10 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

По его словам, это является шагом к «строительству великой и сильной Турции».

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