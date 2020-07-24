В Госдуме осудили призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

«Совершенно очевидно, что это никак не соотносится ни со свободой слова, ни с правами журналистов на освещение тех или иных событий. Мы давно уже имеем ситуацию, когда о настоящей демократии, о принципах свободы слова и прав человека речи не идёт», — отметил Новиков.

Депутат добавил, что речь идёт о «целевой установке западной элиты».

«В том числе в которой заметную роль играют ведущие политики Великобритании. Целью в данном случае является Россия как таковая», — заключил парламентарий.

Ранее парламентский комитет Великобритании опубликовал доклад о «российском вмешательстве», в котором обвинил Россию в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС в 2016 году. МИД России назвал публикацию «русофобией в фейковой огранке».

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. На телеканал был наложен штраф в размере £200 тыс. за «нарушение принципа беспристрастности».

Посольство России в Великобритании назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В российском МИД отмечали, что сумма штрафа вызывает вопросы и превышает взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.