Китай назвал закрытие генконсульства США в Чэнду ответной мерой

В МИД Китая заявили, что требование о закрытии генконсульства США в китайском городе Чэнду является ответной мерой на требование американских властей закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне.

Reuters

Об этом сообщается на сайте МИД Китая. «Мера, принятая Китаем, является законным и необходимым ответом на неоправданный акт США. Она соответствует международному праву, основным нормам международных отношений и обычной дипломатической практике», — указали в ведомстве. Ранее власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду. 22 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстоне.