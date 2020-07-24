Китай назвал закрытие генконсульства США в Чэнду ответной мерой
- Reuters
Об этом сообщается на сайте МИД Китая.
«Мера, принятая Китаем, является законным и необходимым ответом на неоправданный акт США. Она соответствует международному праву, основным нормам международных отношений и обычной дипломатической практике», — указали в ведомстве.
Ранее власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.
22 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстоне.