Китай назвал закрытие генконсульства США в Чэнду ответной мерой

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В МИД Китая заявили, что требование о закрытии генконсульства США в китайском городе Чэнду является ответной мерой на требование американских властей закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне.
Китай назвал закрытие генконсульства США в Чэнду ответной мерой
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

«Мера, принятая Китаем, является законным и необходимым ответом на неоправданный акт США. Она соответствует международному праву, основным нормам международных отношений и обычной дипломатической практике», — указали в ведомстве.

Ранее власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.

22 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстоне.

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