Лавров провёл переговоры с Чавушоглу
- РИА Новости
«Проведён обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлечённые в конфликт стороны», — говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что Россия выступает за обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также активизацию усилий по нагорно-карабахскому урегулированию.
«Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе», — добавили в ведомстве.
13 июля Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана обострение ситуации на границе двух стран и призвал стороны к проявлению сдержанности.