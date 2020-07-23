Лавров провёл переговоры с Чавушоглу

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Лавров провёл переговоры с Чавушоглу
  • РИА Новости

«Проведён обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлечённые в конфликт стороны», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Россия выступает за обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также активизацию усилий по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе», — добавили в ведомстве.

13 июля Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана обострение ситуации на границе двух стран и призвал стороны к проявлению сдержанности.

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