Лавров провёл переговоры с главой МИД Бахрейна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «подтвердили твёрдый настрой Москвы и Манамы на продолжение скоординированных усилий в интересах углубления традиционно дружественных российско-бахрейнских связей».

Министры также обсудили актуальные вопросы «поддержания тесной внешнеполитической координации, наращивания деловой кооперации и гуманитарного сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в содействии урегулированию конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в налаживании диалога по проблемам безопасности в зоне Персидского залива», — сообщили в МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с королём Бахрейна Хамадом бен Иса аль-Халифой проблему урегулирования сирийского кризиса.