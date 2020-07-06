Путин и король Бахрейна обсудили сирийское урегулирование

Президент России Владимир Путин обсудил с королём Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифой проблему урегулирования сирийского кризиса.

«Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров были учтены итоги видеоконференции глав государств-гарантов астанинского процесса, которая состоялась недавно.

Ранее стало известно, что Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.