Путин и король Бахрейна обсудили сирийское урегулирование
- РИА Новости
«Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров были учтены итоги видеоконференции глав государств-гарантов астанинского процесса, которая состоялась недавно.
Ранее стало известно, что Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.