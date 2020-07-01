Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.

«Уважаемые коллеги, к нашей встрече подготовлен проект совместного заявления, которое отражает согласованные подходы трёх стран в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении», — сказал глава государства.

По его словам, ставится задача по взаимодействию в целях окончательной ликвидации террористических группировок и продвижения политического процесса.

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.

Кроме того, президент отметил, что санкции против Сирии незаконны и направлены на её «экономическое удушение».

В опубликованном позднее совместном заявлении стороны осудили незаконный захват месторождений в Сирии, призвали международное сообщество нарастить гуманитарную помощь, а также отметили дестабилизирующее влияние израильских атак, передаёт ТАСС.

RT вёл прямую трансляцию.