Лавров призвал Баку и Ереван проявить сдержанность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана обострение ситуации на границе двух стран. Он призвал стороны к проявлению сдержанности.

В телефонном разговоре с армянским и азербайджанским министрами Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым Лавров призвал Ереван и Баку к немедленному прекращению огня.

«Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учётом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в сообщении российского МИД.

Россия продолжит выполнять посредническую миссию в контактах между двумя странами «как в своём национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ», добавили в министерстве.

12 июля в Минобороны Азербайджана заявили о столкновении на границе с Арменией.

Так, азербайджанская сторона обвинила Армению в обстреле села на границе. Армянское Министерство обороны опровергло эти данные.