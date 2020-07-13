В Азербайджане заявили об обстреле села на границе с Арменией

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В Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе, армянское Министерство обороны опровергает эти данные.
В Азербайджане заявили об обстреле села на границе с Арменией
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм миномётов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск», — сообщили в пресс-службе азербайджанского военного ведомства РИА Новости.

При этом, как указывает агентство, пресс-секретарь военного министерства Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что данная информация не соответствует действительности.

«Армянские вооружённые силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Под прицел берутся только инженерные инфраструктуры и технические средства ВС Азербайджана», — отметила она.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о столкновении на границе с Арменией.

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