В Азербайджане сообщили о столкновении на границе с Арменией

В Минобороны Азербайджана заявили о столкновении на границе с Арменией, передаёт РИА Новости.

Как сообщили агентству в оборонном ведомстве Азербайджана, «имеются потери с обеих сторон».

«Начиная с полудня 12 июля подразделения Вооружённых сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», — заявили там.

Согласно данным Минобороны Азербайджана, «в результате боёв азербайджанская сторона потеряла двух военнослужащих, пятеро ранены».

При этом, как сообщает Интерфакс, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что около 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана «на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении».

По её словам, «после предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции».

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнём с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», — сообщила пресс-секретарь.

Она также заявила, что со стороны Армении потерь нет.

Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились провести встречу по Карабаху в формате видеоконференции.