Главы МИД Армении и Азербайджана проведут видеоконференцию

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут 30 июня видеоконференцию. Об этом заявили в пресс-службе МИД Армении.

Как отмечается, такое решение было принято по итогам видеоконференции армянского министра с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Была достигнута договорённость «провести видеоконференцию с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

В конце 2019 года глава МИД России Сергей Лавров призвал при урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха избегать риторики, которая идёт вразрез с основополагающими принципами.