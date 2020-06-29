Главы МИД Армении и Азербайджана проведут видеоконференцию
- РИА Новости
Как отмечается, такое решение было принято по итогам видеоконференции армянского министра с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
«Была достигнута договорённость «провести видеоконференцию с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.
В конце 2019 года глава МИД России Сергей Лавров призвал при урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха избегать риторики, которая идёт вразрез с основополагающими принципами.