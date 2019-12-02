Лавров прокомментировал ситуацию с карабахским урегулированием
- РИА Новости
«Абсолютно поддерживаю ваш тезис о том, что здесь нужно избегать риторики, которая идёт вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закреплёнными в Уставе ООН и в Хельсинкском Заключительном акте», — цитирует его РИА Новости.
Лавров подтвердил заинтересованность России в выполнении всех договорённостей в рамках переговоров представителей Азербайджана и Армении в Вене и Москве.
«Они постепенно реализуются, и надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы», — отметил он.
При этом российский министр признал, что для достижения долгосрочного политического урегулирования необходимо ещё многое предпринять.
Ранее сообщалось, что Лавров посетит Баку 2—3 декабря для встречи с Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.
Ожидается, что 4 декабря главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Братиславе по карабахскому вопросу.