Лавров прокомментировал ситуацию с карабахским урегулированием

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал при урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха избегать риторики, которая идёт вразрез с основополагающими принципами.
Лавров прокомментировал ситуацию с карабахским урегулированием
  • РИА Новости

«Абсолютно поддерживаю ваш тезис о том, что здесь нужно избегать риторики, которая идёт вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закреплёнными в Уставе ООН и в Хельсинкском Заключительном акте», — цитирует его РИА Новости.

Лавров подтвердил заинтересованность России в выполнении всех договорённостей в рамках переговоров представителей Азербайджана и Армении в Вене и Москве.

«Они постепенно реализуются, и надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы», — отметил он.

При этом российский министр признал, что для достижения долгосрочного политического урегулирования необходимо ещё многое предпринять.

Ранее сообщалось, что Лавров посетит Баку 2—3 декабря для встречи с Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.

Ожидается, что 4 декабря главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Братиславе по карабахскому вопросу.

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