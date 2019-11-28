Лавров совершит визит в Азербайджан 2—3 декабря
- РИА Новости
«2—3 декабря, в соответствии с имеющейся договорённостью, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ожидается, что в ходе визита будут затронуты вопросы двусторонних политико-экономических и культурных отношений и подписан план консультаций МИД обеих стран на 2020 год.
«Поступательное развитие российско-азербайджанского партнёрства во многом обеспечивается интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях», — подчеркнули в российском МИД.
Ранее лидер России Владимир Путин сообщил, что планирует провести переговоры с Алиевым в Петербурге 20 декабря.