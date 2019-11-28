Лавров совершит визит в Азербайджан 2—3 декабря

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 2—3 декабря посетит Баку с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.

«2—3 декабря, в соответствии с имеющейся договорённостью, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ожидается, что в ходе визита будут затронуты вопросы двусторонних политико-экономических и культурных отношений и подписан план консультаций МИД обеих стран на 2020 год.

«Поступательное развитие российско-азербайджанского партнёрства во многом обеспечивается интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях», — подчеркнули в российском МИД.

Ранее лидер России Владимир Путин сообщил, что планирует провести переговоры с Алиевым в Петербурге 20 декабря.