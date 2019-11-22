Путин сообщил о запланированном визите лидера Азербайджана в Петербург

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Москве с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой сообщил, что планирует провести переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Путин сообщил о запланированном визите лидера Азербайджана в Петербург
  • РИА Новости

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил особую роль, которую придают русскому языку и культуре в Азербайджане, и поблагодарил власти страны за укрепление гуманитарных связей между странами.

«Мы это очень высоко ценим, потому что это — та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова... со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние», — подчеркнул российский лидер.

Вице-президент Азербайджана, в свою очередь, пообещала уделять ещё больше внимания данному вопросу.

«Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время», — добавила она.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2019 году может достичь $3 млрд.

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